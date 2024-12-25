Batı Karadeniz ve Marmara İçin Fırtına Uyarısı

Fırtına Uyarısı Geldi

Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli bir fırtına uyarısı geldi. Yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın Etkileri

Fırtınanın etkisini cuma günü öğle saatlerinde kaybetmesi bekleniyor. Bu süreçte dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Marmara'daki Durum

Marmara bölgesinde de benzer bir durum söz konusu. Yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde eseceği öngörülüyor. Bu fırtınanın da cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.