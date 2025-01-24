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Batı Kudüs'te Aşırı Sağcı İsraillilerin Protestosu: Kalkilya'daki Olaylar Gerginliği Artırdı

Aşırı sağcı İsrailliler, Batı Kudüs'te protesto gösterisi düzenleyerek Kalkilya'da yaşanan saldırıları tişaret etti.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 00:14
Batı Kudüs'te Aşırı Sağcı İsraillilerin Protestosu: Kalkilya'daki Olaylar Gerginliği Artırdı

Batı Kudüs'te Gergin Protesto Gösterisi

Filistin topraklarını gasbeden aşırı sağcı İsrailli gruplar, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya bölgesinde bir Yahudi yerleşimcinin İsrail askeri tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla Batı Kudüs'te toplandı. Protesto gösterisi sırasında, Filistinlilerin yaşadığı Funduk beldesine yönelik saldırıların artması dikkat çekti.

Kalkilya'daki Saldırılar

Kalkilya'da, protesto eden grup, Filistinliler yaşadığı bölgeye saldırarak evleri ve araçları kundaklamakla suçlandı. Bu saldırılar sonucunda 12 Filistinli yaralanırken, bir İsrailli saldırgandan biri öldü, diğeri ise yaralandı.

Gösteriye Polis Müdahalesi

Batı Kudüs'ün giriş noktasını trafiğe kapatan protestoculara müdahale eden polis, gergin anların yaşanmasına neden oldu. Çıkan arbede, zaman zaman yumruklaşmalara dönüştü. Protestoya katılan İsrailli mücadelenin ardında, Filistin topraklarına yönelik artan saldırılar ve yaşanan ölümler yatıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya bölgesinde bir...

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya bölgesinde bir Yahudi yerleşimcinin öldürülmesini protesto etti. Aşırı sağcı İsrailliler, Filistinlilerin yaşadığı Kalkilya'ya bağlı Funduk beldesine saldırı düzenledikleri sırada bir yerleşimcinin İsrail askeri tarafından öldürülmesini protesto etmek için Batı Kudüs'te bir araya geldi. Batı Kudüs'te şehrin giriş noktasını trafiğe kapatan İsrailli gruplara polis müdahale etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya bölgesinde bir...

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya bölgesinde bir Yahudi yerleşimcinin öldürülmesini protesto etti. Aşırı sağcı İsrailliler, Filistinlilerin yaşadığı Kalkilya'ya bağlı Funduk beldesine saldırı düzenledikleri sırada bir yerleşimcinin İsrail askeri tarafından öldürülmesini protesto etmek için Batı Kudüs'te bir araya geldi. Batı Kudüs'te şehrin giriş noktasını trafiğe kapatan İsrailli gruplara polis müdahale etti.

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