Batı Kudüs'te Askerlik Karşıtı Gösteriler

Batı Kudüs'te Askerlik Karşıtı Protesto

İsrail'in Batı Kudüs şehrinde, Ultra Ortodoks Yahudi topluluğu olan Harediler, zorunlu askerliğe karşı yoğun bir gösteri düzenledi. Gösteriler, Yüksek Mahkeme'nin Haredileri zorla askere alma kararı üzerine gerçekleşti.

Gösterinin Detayları

Sabah saatlerinden itibaren Batı Kudüs'teki askere alınma ofisi çevresinde bulunan Haredi erkekler, "Ölürüz de askere gitmeyiz" sloganları atarak toplanmaya başladı. Bazı göstericiler tramvay rayları ve otobüs yollarını kapatarak trafiği engelledi. İsrail polisi ise TOMA ve atlı polislerin müdahalesiyle duruma müdahale etti.

Görüşler ve Tepkiler

Gösteriye katılan Haredi bireylerden biri olan Avraham, AA muhabirine verdiği demeçte, İsrail ordusunun dinlerine uygun bir yapıya sahip olmadığını ifade etti. Avraham, "İsrail'in yalnızca Yahudi şeriatına uygun bir şekilde korunabileceğini" belirtti. Harediler, inançlarına göre askerlik yapmanın uygun olmadığını savunuyor.

Polis Müdahalesi ve Gözaltılar

İsrail polisi, göstericilere müdahale sırasında 5 kişiyi gözaltına aldı. Haredilerin gösterisi gergin çatışmalara sahne oldu. Polis, "Naziler" ifadeleriyle kendilerine tepki gösteren Haredilere yanıt verdi.

Yüksek Mahkeme Kararı ve Haredilerin Durumu

İsrail Yüksek Mahkemesi, Haredilerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasını sağlayan yasaları "ayrımcı" ve "hukuka aykırı" olarak değerlendirmişti. Liberal sivil toplum örgütleri, Haredilerin de askerlik yapması gerektiğini savunarak durumu mahkemeye taşımıştı. Harediler, ülke nüfusunun yaklaşık %12'sini oluşturuyor.

Geçmişteki Yasal Düzenlemeler

Hükümetler, Tevrat okullarında eğitim gören Haredi erkeklerin askere alınmaması için daha önce çeşitli yasalar çıkarmıştı. Haredi partilerin, Tevrat eğitiminin temel hak olduğu yönünde geçirdiği yasal düzenlemeyle, temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını sağlamayı hedefliyorlar.