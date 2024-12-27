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Batı Kudüs'te Gazze Saldırılarına Karşı Protesto Gösterisi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmesi talebiyle Batı Kudüs'te protesto düzenlendi, 3 gösterici gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 18:00
Batı Kudüs'te Gazze Saldırılarına Karşı Protesto Gösterisi

İsrail’in Gazze Üzerindeki Saldırılarına Tepki

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 14 aydır devam eden hava ve kara saldırılarına son verilmesi için Batı Kudüs’te gösteri düzenlendi. Onlarca protestocu, "Halka yönelik soykırımı durdurun", "Etnik temizliği durdurun" ve "Katliamı durdurun" yazılı pankartlarla eylem yaptı.

Gösteri Sırasında Gerginlik Yaşandı

Protestocular, İsrail ordusu’nun saldırılarının sona erdirilmesi talebini dile getirirken, İsrail polisi, göstericilerin pankartlarına el koyarak grubu dağıtmak üzere müdahale etti. Bu sırada protestocular ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Gözaltılar ve Önceki Eylemler

Gösteriyi düzenleyen aktivist grup "Özgür Kudüs", X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı duyuruda, polis müdahalesi sırasında 3 göstericinin gözaltına alındığını bildirdi. Grubun daha önce de Gazze'ye yönelik saldırılara karşı Batı Kudüs’te ve diğer İsrail şehirlerinde benzer eylemler düzenlediği biliniyor.

Son Durum

İsrail'in 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda, resmi verilere göre yaklaşık 45 bin 436 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu ölenler arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın yer alıyor. Hayatını kaybedenlerin arasında sokaklarda veya evlerinde yıkılan binaların altında kalanların sayısının da oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Ayrıca, sivil altyapının büyük zarara uğraması ve hastanelerin hedef alınması nedeniyle sivil kayıpların artabileceği endişeleri sürüyor.

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