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Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu Türkiye'de Tespit Edildi

2024'te Türkiye'de Batı Nil virüsü 6 kişide görüldü, tedavi süreci devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 20:11
Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu Türkiye'de Tespit Edildi

Batı Nil Virüsü ile İlgili Son Gelişmeler

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında ülkemizde Batı Nil virüsü enfeksiyonunun 6 bireyde tespit edildiğini duyurdu. Hastaların tedavi süreçleri devam etmektedir.

Virüs ve Bulaşma Yöntemi

Yapılan açıklamada, Batı Nil virüsü enfeksiyonunun, virüsü taşıyan sivrisineklerin insanları sokması yoluyla bulaşan bir viral hastalık olduğu bildirildi. Bu enfeksiyon genellikle yazın ortasında ve sonbaharın başlarında daha sık görülmektedir.

Hastalığın Yayılımı

Bakanlık, söz konusu virüsün kişiden kişiye doğrudan geçmediğini vurguladı. 2010 yılından bu yana ülkemizde gözlemlenen Batı Nil virüsü vakalarının bu yıl 6 kişide görüldüğü belirtilerek, hastaların tedavi süreçlerinin titizlikle takip edildiği ifade edildi.

Sonuç

Sağlık Bakanlığı, enfeksiyonla ilgili gerekli çalışmaların sürdüğünü ve sürecin hassasiyetle takip edildiğini aktardı.

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