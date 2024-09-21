Batı Papua'da 19 Ay Sonra Kurtarılan Pilotun Hikayesi

Batı Papua'daki Ayrılıkçıların Özgürlük Mücadelesi

Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki ayrılıkçı grup olarak bilinen "Batı Papua Özgürlük Ordusu", 19 ay önce kaçırdıkları Yeni Zelandalı pilot Phillip Mark Mehrtens'i serbest bıraktı.

Pilotun Teslim Alınması

Antara Ajansı'nın bildirdiğine göre, Şubat 2023'te kaçırılan pilot, ordu ve polis güçlerinin işbirliğiyle oluşturulan 2024 Cartenz Görev Gücü tarafından kurtarıldı. Görev gücünün başkanı Tuğgeneral Faizal Ramadhani, pilotun serbest kalmasının dikkatli ve temkinli operasyon yapmalarının bir sonucu olduğunu belirtti.

Güvenlik ve Sağlık Kontrolü

Nduga Bölgesi'nde teslim alınan pilot, uçakla Orta Papua'daki Timika kentine gönderildi. Mehrtens, buradan sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Tuğgeneral Ramadhani, temkinli hareket etmenin can kaybını en aza indirmek ve pilotun güvenliğini sağlamak açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Tarihçesi

Yeni Zelandalı pilot Phillip Mark Mehrtens, Susi Air şirketinde çalışıyordu ve 7 Şubat 2023'te ayrılıkçı grup tarafından kaçırıldı. Endonezya ordusu, pilotu kurtarmak için çeşitli askeri operasyonlar gerçekleştirmiş ancak başarılı olamamıştı.

Hollanda kontrolünde kalan Papua bölgesinde, 1963'te Endonezya topraklarına katıldıktan sonra, ayrılıkçı silahlı gruplar bağımsızlık mücadelesi vermektedir.