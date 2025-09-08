Batı Şeria'da 10 Filistinli Gözaltı: Usrin Köyünde Saldırı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda 10 Filistinliyi gözaltına aldı. Olaylarla ilgili bilgiler Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarıldı.

Gözaltı detayları

WAFA'ya göre, İsrail askerleri El Halil kentine baskın düzenleyerek, aralarında bir kadının da bulunduğu 5 Filistinliyi gözaltına aldı. Beytüllahim'de ise 2 Filistinli İsrail güçlerince alıkonuldu.

Ayrıca, Ramallah, Kalkilya ve Tubas kentindeki Faria Mülteci Kampı'nda düzenlenen baskınlarda 3 Filistinli evlerinden çıkartılarak gözaltına alındı. Baskınlar sırasında eşyalara zarar verildiği bildirildi.

Usrin köyünde saldırı

Öte yandan, İsrailliler Nablus kentinin güneyindeki Usrin köyüne saldırı düzenledi. Köyde bir Filistinlinin darbedildiği, saldırgan grup tarafından 3 araca ait camların kırılarak zarar verildiği bildirildi.