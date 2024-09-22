Batı Şeria'da 15 Yaşındaki Çocuk İsrail Askerlerinin Kurşunuyla Yaralandı

Batı Şeria'da Yaralanan 15 Yaşındaki Çocuk

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde, İsrail askerlerinin ateşi sonucu 15 yaşındaki bir Filistinli çocuk yaralandı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, yaralı çocuğa ilk müdahalenin yapıldığı belirtildi.

İlk Müdahale ve Hastaneye Kaldırma

Açıklamaya göre, Filistinli çocuk ayağından yaralanmış olup tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştır. Olay, Nablus'un Eski Şehir bölgesinde meydana geldi.

Çatışmalar ve Gerginlik

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail özel kuvvetleri Nablus'taki Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskına karşı koyan Filistinliler, askeri araçlara ve askerlere taş atarak protesto etti. Bu esnada bölgede şiddetli patlama ve silah sesleri duyulmaya başladı.

Artan Gözaltı ve Saldırılar

İsrail güçleri, Huvvara ve Beyt Furik kontrol noktalarından askeri takviye gönderdi. 7 Ekim 2023'ten itibaren başlayan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla birlikte işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı gözaltı, baskın ve saldırılarda gözle görülür bir artış yaşanıyor.

Ölü Sayısındaki Artış

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın 20 Eylül tarihlerinde yaptığı açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ve İsraillilerin saldırıları sonucunda 716 Filistinli hayatını kaybetmiştir.