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Batı Şeria'da 2 Çocuk İsrail Askerlerinin Ateşiyle Yaralandı

Nablus yakınlarında Filistinli iki çocuk, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 19:46
Batı Şeria'da 2 Çocuk İsrail Askerlerinin Ateşiyle Yaralandı

İsrail Askerleri Nablus'ta Baskın Düzenledi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında, Filistinli 2 çocuk, İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesine baskın düzenledi. Bu baskın sırasında, İsrail askerleri gerçek mermi kullanmasının yanı sıra, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları da fırlattı.

Yaralı Çocuklar Hastaneye Kaldırıldı

Olay esnasında 15 yaşındaki iki Filistinli çocuk, üst bacak bölgesinden yaralandı ve hemen hastaneye kaldırıldı.

Baskınlar ve Saldırılarda Artış

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında toplamda 167 çocuk olmak üzere 783 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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