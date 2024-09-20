Batı Şeria'da 3 Filistinli Öldürüldü, Kalabalık Törende Son Yolculuklarına Uğurlandı

İsrail Güçlerinin Baskınında Üç Filistinli İkinci Son Yolculuğuna Uğradı

Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiya beldesinde, İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği baskında hayatını kaybeden üç Filistinli, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi. Tören boyunca katılımcılar, Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail'in insan hakları ihlallerini kınayan sloganlar attılar.

Kayıp Naaşlar ve Halkın Tepkisi

Ölen Filistinlilerin naaşları, evlerinden alındı ve direniş gruplarının eşliğinde kortejle mezarlığa taşındı. Bu sırada, katılımcılardan bazıları havaya ateş açarak, protesto etti. Ayrıca, yapılan baskında toplamda 7 Filistinli hayatını kaybetmişti ve bunlardan 4'ünün naaşına İsrail askerleri tarafından el konulmuştu.

İşgal ve Saldırılar Sonucu Ölenler

7 Ekim 2023'ten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail saldırılarında toplamda 716 Filistinli hayatını kaybetti. Bu kayıplar, yerel halkın ve direniş gruplarının tepkisini artırırken, bölgedeki gerilimin de yükselmesine neden oluyor.