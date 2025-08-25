Batı Şeria'da 3 Yeni Kaçak Yerleşim: 6.400 Dönüm Filistin Toprağı Gasbedildi

İsrailliler Batı Şeria'da 3 yeni kaçak yerleşim kurdu

Beyder Bedevi Haklarını Savunma Kuruluşu'nun yazılı açıklamasına göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde İsrailli yerleşimciler, işgalci güçlerin desteğiyle üç yeni kaçak yerleşim noktası oluşturdu.

Kaçak yerleşimlerin kuruluşu

Açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin El Halil kentinin doğusundaki Birin köyü çevresine onlarca prefabrik ev yerleştirerek 3 yeni kaçak yerleşim noktası kurduğu ifade edildi. Söz konusu yerleşimlerin, genelde baraka ve konteynerlerden oluştuğu kaydedildi.

Ele geçirilen arazi ve kapsam

Bildiride, İsraillilerin Birin köyü, Beni Naim beldesi ve El Halil kenti sınırları içindeki Filistinlilere ait yaklaşık 6 bin 400 dönüm arazinin gasbedildiği belirtildi.

Bölgedeki faaliyetlerin etkileri

Açıklama, son iki aydır bölgede artan İsrail yerleşim faaliyetlerine dikkat çekti. Yeni yolların açılması, geniş arazilerin gaspedilmesi ile ekili alanlar ve su kuyularının tahrip edilmesinin Filistinlilerin varlığı için doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Kaçak yerleşimlerin yasal statüsü ve E1 projesi

İsrail yönetimi, Batı Şeria'da Filistin arazileri üzerinde kurulan kaçak yerleşim birimlerini resmi olarak 'yasal' kabul etmemesine karşın bu oluşumlara destek verdiği belirtiliyor. Bu tür yerleşimlerin bir kısmı zamanla yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.

Ayrıca, İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich 13 Ağustos'ta, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin yerleşim alanlarını genişletecek 'E1' projesini onaylama planını duyurmuştu. E1 projesi kapsamında, Ma'ale Adumim yerleşimini Batı Kudüs'e bağlamak amacıyla daha önce 12 bin dönüm Filistin toprağının gasbedildiği ve bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ile otel inşa edilmesinin hedeflendiği kaydedilmişti. Projenin, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısını kesmeyi amaçladığı ve bu kapsamda 5 binden fazla Filistinlinin topraklarından sürülebileceğinin belirtildiği ifade edildi.