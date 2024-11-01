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Batı Şeria'da 4 Filistinli Cenazesi Binlerce Kişiyle Defnedildi

İsrail askerlerince öldürülen 4 Filistinli, Batı Şeria'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:23
Batı Şeria'da 4 Filistinli Cenazesi Binlerce Kişiyle Defnedildi

Batı Şeria'nın Tulkerim ve Nur Şems Mülteci Kamplarındakı Acı Saldırı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına gerçekleştirdiği saldırılarda yaşanan can kaybı, bölgede büyük bir üzüntüye yol açtı. Dört Filistinli, binlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni ile toprağa verildi.

Cenaze Töreni

Tulkerim kentindeki Sabit Sabit Devlet Hastanesi'nden alınan naaşlar, camide kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze merasimine katılanlar, acılarını ve öfke duydukları durumu paylaşarak, kaybettikleri arkadaşlarını saygı ile andı.

UNRWA Merkezinin Yok Edilmesi

Nur Şems Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Nihad Şaviş, AA muhabirine verdiği demeçte, İsrail ordusunun daha önce kısmen yıktığı Birleşmiş Milletler’in Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansının (UNRWA) merkezini tamamen yok ettiğini belirtti.

Saldırıların Bilançosu

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın kuzeyindeki bu saldırılarda dört kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, İsrail güçleri, Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na çok sayıda araç ve buldozerle girerek, 13 saat sonra bölgeden çekilmeden önce orayı kapalı askeri alan ilan etti.

7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ve bölgedeki yerleşimcilerin saldırıları sonucunda 167’si çocuk, toplam 767 Filistinli hayatını kaybetti.

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