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Batı Şeria’da Araçla Ezme Girişiminde 2 İsrail Askere Yaralandı

Batı Şeria'da meydana gelen araçla ezme girişiminde 2 İsrail askeri yaralandı. Olayın failinin kaçtığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 23:11
Batı Şeria’da Araçla Ezme Girişiminde 2 İsrail Askere Yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da meydana gelen bir olayda, 2 İsrail askeri "araçla ezme" girişimi sonucu yaralandı. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail acil yardım servisi Magen David Adom (Kızıl Davud Yıldızı) tarafından yapılan açıklamada, El Halil kenti yakınlarındaki Fevvar bölgesinde yaralanan askerlere ilişkin bilgilere yer verildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğuna dikkat çekildi.

İsrail ordusu tarafından yayımlanan açıklamada, olayın failinin kaçtığı ve yaralananların asker olduğu belirtildi. Olaydan kısa bir süre sonra, İsrail askerleri Dura beldesinin doğu girişinde baskın gerçekleştirdi.

Baskın sırasında, beldenin merkezi mahalleleri ve çevredeki birçok köyün girişleri kapatıldı. Bu gelişmelere dair görgü tanıkları, olayın ardından bölgedeki askeri hareketliliğin arttığını bildirdi.

Hamas ise yaptığı yazılı açıklamada, bu ezme girişimini, "İşgalcilerin Gazze Şeridi'ndeki soykırım suçlarına ve vahşi saldırılarına doğal bir tepki" olarak nitelendirdi. Açıklamalarda, "Güvenlik önlemlerine rağmen direniş darbe indirmeye devam edecektir. İşgalcilerin halkımıza ve topraklarımıza karşı işlediği suçlara karşı durmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz," ifadesine yer verildi.

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