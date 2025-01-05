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Batı Şeria'da Askeri Araç Çarpması: 5 Filistinli Öğretmen Yaralandı

Batı Şeria'da İsrail ordusuna ait askeri aracın çarptığı durmakta olan otomobildeki 5 Filistinli öğretmen yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 20:09
Batı Şeria'da Askeri Araç Çarpması: 5 Filistinli Öğretmen Yaralandı

İsrail Askeri Aracının Çarpması Sonucu 5 Öğretmen Yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusuna ait bir askeri aracın durmakta olan bir otomobile çarpması sonucunda 5 Filistinli öğretmen yaralandı. Olay, El Halil kentine bağlı Ayn el-Beyda bölgesinde gerçekleşti. Yaralı öğretmenlerin, derhal hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İsrail'in Filistin Topraklarında Saldırıları

Öte yandan, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarını sürdürmekte. Beytüllahim'in batısında bulunan Battir kasabasının eski belediye başkanı Zeki el-Batta, AA muhabirine açıklamalarda bulunarak, İsraillilerin son günlerde dört saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Batta, İsraillilerin El-Hammar bölgesinde 12 zeytin ağacını kestiğini ve Ayn Faris bölgesinde kaçak yerleşim ve ahır inşa ettiğini belirtti. Bu tür eylemler, Filistinli çiftçilerin topraklarına el konulmasına yol açmakta.

Ayrıca, söz konusu İsrailli grubun Filistinli çiftçilerin mahsullerine atık su pompalayarak su kirliliğine yol açtığı da kaydedildi. İsrail yönetimi, Batı Şeria'daki kaçak yerleşimleri yasal kabul etmese de bu oluşumlara destek vermekte.

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