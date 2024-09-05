Batı Şeria'da Bedevi Toplulukları Zorla Yerinden Edildi

Batı Şeria'daki Bedevi Topluluklarının Zorla Göçü

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucunda 28 bedevi topluluğu yerlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu saldırılar, Filistin topraklarına yönelik genişlemeci politikaların bir parçası olarak öne çıkıyor.

Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin Açıklamaları

Mueyyed Şaban, Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in bedevi topluluklarına karşı izlediği tahrip edici politikalara dikkat çekti. Şaban, bu politikanın "bedevi toplulukları korkutma, tehdit etme, hayvanlarına ulaşmalarını engelleme ve su kaynaklarından yoksun bırakma" üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Göç Eden Aileler ve Saldırılar

Şaban, 7 Ekim'den itibaren toplamda 311 aileden oluşan 28 bedevi topluluk hakkında, en son göçün Kuzey Ağvar bölgesindeki El-Fav Vadisi'nde gerçekleştiğini aktardı. Yıl başından beri yaşanan saldırılar sonucunda 1760'ı aşkın saldırı gerçekleştiği ve bu olaylarda 9 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İşgalin Sonuçları

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail askerlerinin ve yerleşimcilerin saldırıları neticesinde 691 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmekte. Bu durum, Filistin topraklarında süregelen çatışmaların ve insani krizlerin boyutunu giderek artırmakta.

Filistin devleti ve halkı, uzun süredir devam eden bu işgal ve saldırılara karşı uluslararası destek beklemekte.