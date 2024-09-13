Batı Şeria'da BM Çalışanı Filistinli Ortakları Tarafından Vuruldu

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırısı

Batı Şeria'da yaşanan olay, uluslararası toplumda yankı uyandırdı. Birleşmiş Milletler'in Filistinli Mülteciler İçin Yardım Ajansı (UNRWA), işgal altındaki Batı Şeria'da Sufyan Cevad Fayiz Abdulcevad adlı 46 yaşındaki bir Filistinlinin, dün Tubas kentindeki El Faria Mülteci Kampı'nda, bir İsrailli keskin nişancı tarafından vurulduğunu bildirdi.

UNRWA'dan Açıklama

UNRWA'ya göre, Abdulcevad, ajans için temizlik işçisi olarak çalışıyordu. Ölümü, sivil hakların korunması çağrısı yapılmasına yol açtı. Ajansın yaptığı açıklamada, "Sivillerin korunması ve temel hizmetlere güvenli erişim sağlanması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Tarihi Bir Olay

Bu olay, Batı Şeria'da son 10 yıl içerisinde bir UNRWA çalışanının yaşamını yitirdiği ilk vaka olarak kaydedilip dikkatleri üzerine çekti.