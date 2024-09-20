Batı Şeria'da Çocuğa Yapılan Saldırı

Batı Şeria'da Şiddet Olayı

İsrail güçlerinin işgal ettiği Batı Şeria'da, 11 yaşındaki bir Filistinli çocuk sopalarla darbedildi. Olay, Zatera beldesinde meydana geldi ve Filistin Kızılayı olaya müdahale etti. Filistin Kızılayı'nın Açıklaması

Kızılay, "Beytüllahim'deki ekiplerimiz, darbedilen çocuğa müdahale etmek üzere olay yerine ulaştı." ifadesini kullandı. Çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görgü Tanıklarının Anlatımı

Görgü tanıkları, çocuğun vücudunda yaralar ve morluklar olduğunu bildirdi. Saldırının ardından bölgede gerilim yükselirken, söz konusu olaya dair daha fazla bilgi edinilmeye çalışılıyor.

İsrail'in Olası Etkileri

7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te artan gözaltı, baskın ve saldırılar sonucu 716 kişi hayatını kaybederken, bu ölümlerin 160’ını ise çocuklar oluşturuyor.