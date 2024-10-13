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Batı Şeria'da Çocuklara Saldırı: İki Filistinli Yaralı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu iki çocuk yaralandı, gözaltı ve baskınlar artıyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 20:17
Batı Şeria'da Çocuklara Saldırı: İki Filistinli Yaralı

İsrail Askerlerinin Saldırısı Sonrası İki Çocuk Yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği bir baskın sırasında, 15 ve 16 yaşındaki iki Filistinli çocuk gerçek mermiyle yaralandı.

Baskın Ayrıntıları

Filistin Kızılayı, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesine düzenledikleri baskın sırasında Filistinlilere ateş açtığını belirtti. Yaralı çocukların hastaneye kaldırıldığı ifade edilmesine rağmen, sağlık durumları hakkında bilgi verilmedi.

Artan Gözaltılar ve Baskınlar

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasından bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda önemli bir artış gözlemleniyor. Son verilere göre, bu tarihten itibaren işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli sayısı 11 bin 200'ü aşmış durumda.

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