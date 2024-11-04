DOLAR
34,33 -0,07%
EURO
37,46 -0,67%
ALTIN
3.021,55 -0,11%
BITCOIN
2.359.871,77 0,27%

Batı Şeria'da Filistinli Araçlara Saldırı

İsrailli gruptan Batı Şeria'da 20 araca ateş açıldı. Saldırılar artarken, can kaybı yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 10:36
Batı Şeria'da Filistinli Araçlara Saldırı

İsrailli Saldırıları Artmakta

Filistin topraklarını işgal eden İsrailli güçler, Batı Şeria'nın El-Bire kentinde sabah saatlerinde bir baskın gerçekleştirerek yaklaşık 20 aracı ateşe verdi.

Görgü Tanıklarının Bilgileri

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Ramallah'a yakın El-Bire'nin sanayi bölgesine düzenlenen bu saldırıda, İsrailli grup, yangın ihbarı üzerine gelen ambulans ve sivil savunma ekiplerine de ateş açtı; ancak olay sonucunda can kaybı yaşanmadı.

Bölge Sakinlerinin Açıklamaları

AA muhabirine konuşan Sami el-Huli isimli bölge sakini, bu saldırının ilk olmadığını belirterek, "Komşularımızın telefonuyla sabahın erken saatlerinde bölgede büyük bir yangın çıktığı haberiyle uyandık. Yaklaşık 20 araç ateşe verildi," dedi. Huli, bölgenin İsrailli saldırılardan korunması için birçok kez yardım talebinde bulunduklarını, fakat dönüş alamadıklarını dile getirdi.

Artan Saldırılar ve İstatistikler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yapılan saldırılarda önemli bir artış gözlemleniyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, bu ay içinde Batı Şeria'da gerçekleşen 1490 saldırının kaydedildiğini bildirdi.

İşgal ve Uluslararası Hukuk

Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını işgal etmekte. Uluslararası hukuk açısından, bu bölgelerdeki işgaller yasa dışı sayılmakta. İşgal altındaki bu yerlerde yaşayan İsraillilerin varlığı, Filistinlilerin günlük yaşamını daha da zorlaştırmakta.

İLGİLİ HABERLER

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve Şoförü Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
2
Doğu Karadeniz İçin Güçlü Yağış Uyarısı
3
İran'da Cayrokopter Kazası: 3 Asker Hayatını Kaybetti
4
Balkan Alimleri Buluşması: İslam Medeniyetinin Yeniden İnşası
5
Çin ve Japonya Liderleri Görüşmesi İçin Hazırlık Yapıyor
6
PKK'lı Teröristlere Yönelik Operasyon: 9 Etkisiz Hale Getirildi

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz