Batı Şeria'da Filistinli Araçlara Saldırı

İsrailli Saldırıları Artmakta

Filistin topraklarını işgal eden İsrailli güçler, Batı Şeria'nın El-Bire kentinde sabah saatlerinde bir baskın gerçekleştirerek yaklaşık 20 aracı ateşe verdi.

Görgü Tanıklarının Bilgileri

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Ramallah'a yakın El-Bire'nin sanayi bölgesine düzenlenen bu saldırıda, İsrailli grup, yangın ihbarı üzerine gelen ambulans ve sivil savunma ekiplerine de ateş açtı; ancak olay sonucunda can kaybı yaşanmadı.

Bölge Sakinlerinin Açıklamaları

AA muhabirine konuşan Sami el-Huli isimli bölge sakini, bu saldırının ilk olmadığını belirterek, "Komşularımızın telefonuyla sabahın erken saatlerinde bölgede büyük bir yangın çıktığı haberiyle uyandık. Yaklaşık 20 araç ateşe verildi," dedi. Huli, bölgenin İsrailli saldırılardan korunması için birçok kez yardım talebinde bulunduklarını, fakat dönüş alamadıklarını dile getirdi.

Artan Saldırılar ve İstatistikler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yapılan saldırılarda önemli bir artış gözlemleniyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, bu ay içinde Batı Şeria'da gerçekleşen 1490 saldırının kaydedildiğini bildirdi.

İşgal ve Uluslararası Hukuk

Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını işgal etmekte. Uluslararası hukuk açısından, bu bölgelerdeki işgaller yasa dışı sayılmakta. İşgal altındaki bu yerlerde yaşayan İsraillilerin varlığı, Filistinlilerin günlük yaşamını daha da zorlaştırmakta.