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Batı Şeria'da Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir genci daha vurarak öldürdü. Eylemler, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 13:52
Batı Şeria'da Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail Askerlerinden Yeni Bir Saldırı

7 Ekim 2023'ten itibaren, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te meydana gelen olaylar sonucunda, İsrail askerleriyle Filistinliler arasındaki tansiyon giderek artmakta.

Cenin kentindeki Olay

Son olarak, Cenin kentinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinli genç hayatını kaybetti. WAFA isimli Filistin resmi haber ajansına göre, bu olay cilme kontrol noktasında meydana geldi.

Ambulans Girişine Engel

Bölgedeki güvenlik kaynakları, İsrail askerlerinin ambulans ve ilk yardım ekiplerinin bölgeye girişine izin vermediğini bildirdi. Açılan ateş sonucu yaralanan gençlerden birinin, ağır yaralarla hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bu olayla birlikte, 7 Ekim tarihinden bu yana işgal altındaki bölgelerde hayatını kaybeden Filistinli sayısının 642'ye ulaştığı belirtildi. İsrail ordusunun o tarihten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki gözaltı operasyonlarının sayısı da artış göstermekte.

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