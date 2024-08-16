Batı Şeria'da Filistinli Topluluk Yerinden Edildi

Batı Şeria'da Filistinli Aileler Zorunlu Göç Yaşıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'nde, 14 aileden oluşan Ummu'l Cemal topluluğu, İsrailli yerleşimcilerin artan saldırıları sonucunda yerlerinden oldular.

Mutaz Bişarat, Batı Şeria'nın kuzeyindeki yerleşim dosyalarından sorumlu bir yetkili olarak yaptığı açıklamada, bu topluluğun baskınlar ve ölüm tehditleri karşısında göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Bişarat, saldırıların giderek arttığını ve yerleşimcilerin, Filistinlilerin hayvanlarını çalma, kaynaklarını kesme gibi yöntemlerle yaşam alanlarını daralttığını ifade etti. Ummu'l Cemal topluluğunun, hayvancılıkla geçim sağladığını hatırlatan Bişarat, yerleşimcilerin birkaç ay önce bölgede hayvancılık yapmaya başladıklarını ve bunun sonucunda Filistinli ailelerin zor durumda kaldığını belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nden Açıklama

Müeyyed Şaban, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı olarak, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılardan dolayı 26 başka Filistinli bedevi topluluğun da göçe zorlandığını aktardı.

7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında 633 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 5,400 kişi yaralanmıştır. Aynı tarihlerde İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 40,005 Filistinli, 16,314 çocuk ve 10,980 kadın hayatını kaybetmiştir.

Bu süreçte, sivil altyapılar da ciddi şekilde tahrip edilmekte, hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınmaktadır.