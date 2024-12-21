Batı Şeria'da Filistinliler, Artan İsrail Saldırıları Karşısında Endişeli

Filistinliler, İsrail Saldırıları Karşısında Tedirgin

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, Selfit kentinde yaşayan Filistinliler, Tel Aviv yönetiminin kışkırtmaları ile radikal Yahudi grupların saldırılarında artan tedirginlik yaşıyor. 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sonrasında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılar hız kazandı. Bu süreçte, hayatını kaybedenlerin sayısı 167'si çocuk olmak üzere 822'ye ulaşmıştır.

Marda: Birru’l Valideyn Camisi'ne Saldırı

Dün sabah, Marda beldesindeki Birru’l Valideyn Camisi'ne yapılan kundaklama saldırısı, bölgedeki gerilimi daha da artırdı. Saldırganlar, cami duvarlarına "Araplara ölüm" gibi ırkçı sloganlar yazdı ve Davud Yıldızı çizdi. Yangın, bölge sakinlerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Marda'nın giriş yolları, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren sürekli olarak İsrail ordusu tarafından kapatılıyor. Marda sakini İsmet el-Hafaş, saldırıların artışından duyduğu kaygıyı dile getirerek, caminin büyük hasar gördüğünü ifade etti. El-Hafaş, radikal Yahudilerin cami duvarlarına yazdığı sloganların, mevcut ortamda cinsiyetçilik ve nefretin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Radikal Saldırılar ve Kuşatma

Marda beldesinin, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri tarafından sıkı bir şekilde kuşatma altında olduğunu belirten Hafaş, bu durumun günlük yaşamı zorlaştırdığına dikkat çekti. Ayrıca, İsrail hükümetinin radikal gruplara verdiği destek ve aşırı sağcı söylemlerinin, saldırganlıkları cesaretlendirdiğini dile getirdi. Marda, artık büyük bir hapishaneye benzemekte.

Filistin Toprakları Üzerindeki Saldırılar

Marda Belde Meclisi Başkanı Murad Felah Beddah, cami yakmanın yeni bir suç olmadığını ve geçmişte benzer saldırıların Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ibadet yerlerine de yapıldığını söyledi. Beddah, İsrail ordusunun beldeye yönelik kuşatma taktiklerinin saldırılara üretken destek sağladığını ve bu durumu yinelediklerini belirtti.

Bölgedeki gerginlik ve endişe, Filistinlilerin günlük yaşamlarını tehdit ediyor. Beddah, "Ordunun toplu cezalandırması, gaspçıların saldırıları ve ihlalleri altında endişe içinde yaşıyoruz" diyerek durumu özetledi.