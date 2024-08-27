Batı Şeria'da Filistinliler İsrail'in Şiddetini Protesto İçin Greve Gitti

Filistinliler Batı Şeria'da Greve Gitti

Batı Şeria'nın Tulkerim ve Beytüllahim kentlerinde, İsrail'in şiddet eylemlerini protesto etmek amacıyla genel grev gerçekleştirildi. Bu karar, son günlerde meydana gelen saldırılarda hayatını kaybeden 6 Filistinli için alındı.

Hayatını Kaybeden Filistinlilerin Ardından Grev

Dün, Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlenen hava saldırısında 5 Filistinli yaşamını yitirirken; akşam saatlerinde Beytüllahim'e bağlı Vadi Rahhal beldesinde düzenlenen bir baskında ise 1 Filistinli daha hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı.

Grevin Etkileri

Filistinli siyasi grupların ortak çağrısıyla ilan edilen grev, Tulkerim ve Beytüllahim'de ekonomik yaşamı, ulaşımı ve kamu hizmetlerini olumsuz etkiledi. Grev nedeniyle, günlük hayat neredeyse durma noktasına geldi.

Artan Şiddet ve İhlaller

7 Ekim 2023'ten bu yana, Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırılarla birlikte Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda büyük bir artış gözlemleniyor. Bu süre zarfında, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında toplamda 652 Filistinli hayatını kaybetti.