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Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik Saldırılar Artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'daki saldırılarda 703 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:22
Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik Saldırılar Artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun yürüttüğü saldırılar sonucunda ölenlerin sayısının 703'e ulaştığını bildirdi.

Çocuklar ve Kadınların Durumu

Açıklamada, ölenlerin arasında 159 çocuk ve 10 kadın bulunduğu belirtilerek, bu sürede 5 bin 700 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki Durum

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 41 bin 118 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölenlerin 16 bin 715’i çocuk ve 11 bin 308’i kadın olarak kaydedildi. Yaralı sayısı ise 95 bin 125 kişiye ulaşmış durumda.

Bu bilgiler, uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken ve endişeleri artıran bir insanlık krizi sürecine işaret ediyor.

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