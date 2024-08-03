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Batı Şeria'da Gazze'ye Destek Gösterileri Yapıldı

Batı Şeria'da, Gazze ve İsrail hapishanelerindeki esirlere destek amaçlı büyük gösteriler düzenlendi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 15:32
Batı Şeria'da Gazze'ye Destek Gösterileri Yapıldı

Batı Şeria'da Büyük Gösteriler

İşgal altındaki Batı Şeria'da, "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" adı altında geniş çaplı gösteriler gerçekleştirildi. Filistinliler, farklı bölgelerde bir araya gelerek, Gazze halkı ve hapisteki esirlere destek vermek amacıyla yürüyüşler düzenledi.

Önemli Bir Tarih: 3 Ağustos

Bu gösteriler, 3 Ağustos'u Gazze ve hapisteki Filistinli esirlere destek günü olarak belirleyen İsmail Heniyye tarafından başlatılmıştır. Heniyye, bu tarihin ulusal ve uluslararası düzeyde kutlanması çağrısını yaparak İslam, Arap ve dünya ülkelerinden destek istemiştir.

Gerçekleştirilen bu etkinlikler, bölgedeki dayanışma ruhunu pekiştirmeyi ve esirlerin durumuna dikkat çekmeyi amaçlıyor.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri...

İşgal alındaki Batı Şeria'da "Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi. "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye...

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle yürüyüş düzenledi.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye...

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle yürüyüş düzenledi.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye...

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle yürüyüş düzenledi.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye...

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle yürüyüş düzenledi.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye...

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle yürüyüş düzenledi.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye...

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle yürüyüş düzenledi.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye...

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle yürüyüş düzenledi.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye...

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle yürüyüş düzenledi.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye...

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle yürüyüş düzenledi.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye...

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle yürüyüş düzenledi.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye...

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle yürüyüş düzenledi.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye...

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, "Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle yürüyüş düzenledi.

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