Batı Şeria'da Gönüllü 'Gece Nöbeti' Sincil'i Korumaya Çalışıyor

Sincil beldesinde gönüllü "Gece Nöbeti" komitesi, artan yerleşimci saldırılarına karşı dört aydır gece nöbeti tutuyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 16:00
İşgal altındaki Batı Şeria'da, Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil beldesinde gönüllüler, gece nöbeti tutarak bölgeyi artan saldırılardan korumaya çalışıyor.

Nöbetin amacı

İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını artırdığı işgal altındaki Batı Şeria'da, bölge halkı halkın desteğiyle kurulan gönüllü gruplarla güvenliği sağlamaya çalışıyor.

Sincil'de bir gönüllünün nöbeti

Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil beldesinde Abdullah Ebu el-İz, bir elinde feneri diğer elinde cep telefonuyla beldesini korumak için nöbet tutuyor. Ebu el-İz, görevi şöyle ifade etti: "Asil bir görevimiz var, gece burada tepelerde geçirip son aylarda artan yerleşimci saldırılarından beldeyi..."

Ebu el-İz ve gönüllülerden oluşan "Gece Nöbeti" komitesindeki arkadaşları, silahsız bir şekilde 4 aydır beldelerinin güvenliğini sağlamayı amaçladıkları bu asil görevi yerine getiriyor.

Komite, son dönemde artan gaspçı İsraillilerin Filistin mülklerini hedef alan saldırılarından bölge halkını korumak amacıyla Sincil Belediyesi çatısı altında ve halkın desteğiyle kuruldu.

Anadolu Ajansı

