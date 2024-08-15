Batı Şeria'da Hava Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Nablus'taki Saldırısı

İsrail askerleri, işgal altında olan Batı Şeria'nın Nablus kentine yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, 2 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Olay Yerindeki Gelişmeler

Filistin resmi ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail güçleri Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na drone ile saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, hayatını kaybeden Filistinliler arasında 1 çocuk ve 1 kadın bulunuyor.

Cenaze Taşınması ve Yaralılar

Filistin Kızılayı, yaşamını yitirenlerden birinin Balata kampından Nablus'taki bir hastaneye nakledildiği bilgisini paylaştı. Ancak, İsrail güçlerinin cenazeyi taşıyan ambulansa el koyduğunu belirtti.

Yerel kaynaklar, hava saldırısında yaralanan çok sayıda Filistinlinin Nablus'taki hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Ayrıca, İsrail askerlerinin yaralıları taşıyan ambulansların geçişini engellediği ifade ediliyor.