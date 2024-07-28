Batı Şeria'da Hayvan Hırsızlığı: İsrailli Grupların Saldırısı

İsrail'in Batı Şeria'daki Hayvan Hırsızlığı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, Filistin topraklarına yönelik bir başka hırsızlık olayı meydana geldi. Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrailli bir grubun Batı Şeria'nın Tubas kentine bağlı Yarza mezrasında, Filistinli çiftçi Fevzi Mahmut Anbusi'ye ait 45 büyükbaş hayvanı çaldığını bildirdi.

Baskın ve Saldırılar Artecek

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü tarafından yapılan açıklamada, İsrailli grup tarafından gerçekleştirilen baskın ile meradaki çobanların kovulduğu belirtildi. Ayrıca, son zamanlarda Filistinli bedevilerin yaşadığı bölgelerde saldırıların arttığına dikkat çekildi.

Artan Saldırılar ve Kayıplar

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, 2024 yılının ilk yarısında Batı Şeria'da 1334 saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu saldırılar sonucunda birçok Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılara paralel olarak, işgal altındakiBatı Şeria ve Doğu Kudüs'te de artan gözaltı, baskın ve saldırılar sonucu 591 Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.