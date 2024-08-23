Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Batı Şeria'da İki Filistinli Genç Kaçırıldı

İsrailli yerleşimciler, Eriha'da iki Filistinli genci kaçırdı. Konuyla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 20:33
Batı Şeria'da İki Filistinli Genç Kaçırıldı

Batı Şeria'da Kaçırılma Olayı

İsrailli yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha şehrinde iki Filistinli genci kaçırdığı bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, silahlı yerleşimciler, Eriha'nın kuzeyinde bulunan El-Avca Pınarı bölgesinde Udey Hüsnü en-Neccar ve Ramadan Cemil Nassar adlı gençleri, araçlarının tekerleklerine ateş açarak kaçırdı.

Geçmişteki Gözaltılar

Haberin devamında, kaçırılan gençlerin daha önce İsrail cezaevlerinde bulundukları ve ardından serbest bırakıldıkları vurgulandı. Filistin Esirler Cemiyeti Sözcüsü Emced en-Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin Batı Şeria'nın güneyindeki El-Fevvar Mülteci Kampı'ndan geldiğini ve daha önce İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Ailelerin Endişesi ve Resmi Temas

Neccar, gençlerin ailelerinin çocuklarının akıbetiyle ilgili resmi temas hattı üzerinden İsrail ile tüm iletişim kanallarını kullanarak bilgi edinmeye çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen yerleşimci saldırıları sonucunda 18 Filistinli hayatını kaybetmiş, 785'ten fazla kişi yaralanmıştır.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!