Batı Şeria'da İki Filistinli Genç Kaçırıldı

Batı Şeria'da Kaçırılma Olayı

İsrailli yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha şehrinde iki Filistinli genci kaçırdığı bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, silahlı yerleşimciler, Eriha'nın kuzeyinde bulunan El-Avca Pınarı bölgesinde Udey Hüsnü en-Neccar ve Ramadan Cemil Nassar adlı gençleri, araçlarının tekerleklerine ateş açarak kaçırdı.

Geçmişteki Gözaltılar

Haberin devamında, kaçırılan gençlerin daha önce İsrail cezaevlerinde bulundukları ve ardından serbest bırakıldıkları vurgulandı. Filistin Esirler Cemiyeti Sözcüsü Emced en-Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin Batı Şeria'nın güneyindeki El-Fevvar Mülteci Kampı'ndan geldiğini ve daha önce İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Ailelerin Endişesi ve Resmi Temas

Neccar, gençlerin ailelerinin çocuklarının akıbetiyle ilgili resmi temas hattı üzerinden İsrail ile tüm iletişim kanallarını kullanarak bilgi edinmeye çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen yerleşimci saldırıları sonucunda 18 Filistinli hayatını kaybetmiş, 785'ten fazla kişi yaralanmıştır.