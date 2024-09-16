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Batı Şeria'da İlkokula Saldırı: 7 Yaralı

İsrailli saldırganlar Batı Şeria'da bir ilkokula saldırarak 7 kişi yaraladı. Olayın detayları ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler kamuoyunu derinden etkiledi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:01
Batı Şeria'da İlkokula Saldırı: 7 Yaralı

Batı Şeria'daki Saldırı Ortaya Çıktı

Filistin topraklarını etkileyen bir saldırıda, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bir ilkokul hedef alındı. Söz konusu saldırıda yaralananların sayısının 7 olduğu bildirildi.

Olayın Detayları

Filistinli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saldırı Eriha kenti yakınlarındaki El-Muarracat bölgesinde faaliyet gösteren Arab Keabine İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Öğrenciler ve öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen bu saldırıda, sopalarla okul basan saldırganların, içerideki kişilere şiddet uyguladığı belirtildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Filistin Kızılayı, olayda yaralanan 7 kişinin daha sonra hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bu durumu sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler de doğruladı; saldırganların okulun içerisine baskın düzenlediği anlar kameraya yansıdı.

Sosyal Medyada Tepkiler

Görüntülerde, saldırganların okulda bulunan kişilere şiddet uygularken ayrıca, okulu korumaya çalışan bireylere de saldırdığı yer aldı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin çığlıkları, olayın korkunç boyutunu gözler önüne serdi.

Son Dönemdeki Artış

Batı Şeria'da zaman zaman meydana gelen saldırıların özellikle 7 Ekim tarihinden bu yana belirgin bir artış gösterdiği, bölgedeki gerilimin tırmandığı kaydediliyor. Bu saldırıların, Filistinlilere ait köylere ve yerleşim alanlarına düzenlendiği düşünülüyor.

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