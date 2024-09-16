Batı Şeria'da İlkokula Saldırı: 7 Yaralı

Batı Şeria'daki Saldırı Ortaya Çıktı
Filistin topraklarını etkileyen bir saldırıda, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bir ilkokul hedef alındı. Söz konusu saldırıda yaralananların sayısının 7 olduğu bildirildi.
Olayın Detayları
Filistinli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saldırı Eriha kenti yakınlarındaki El-Muarracat bölgesinde faaliyet gösteren Arab Keabine İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Öğrenciler ve öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen bu saldırıda, sopalarla okul basan saldırganların, içerideki kişilere şiddet uyguladığı belirtildi.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Filistin Kızılayı, olayda yaralanan 7 kişinin daha sonra hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bu durumu sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler de doğruladı; saldırganların okulun içerisine baskın düzenlediği anlar kameraya yansıdı.
Sosyal Medyada Tepkiler
Görüntülerde, saldırganların okulda bulunan kişilere şiddet uygularken ayrıca, okulu korumaya çalışan bireylere de saldırdığı yer aldı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin çığlıkları, olayın korkunç boyutunu gözler önüne serdi.
Son Dönemdeki Artış
Batı Şeria'da zaman zaman meydana gelen saldırıların özellikle 7 Ekim tarihinden bu yana belirgin bir artış gösterdiği, bölgedeki gerilimin tırmandığı kaydediliyor. Bu saldırıların, Filistinlilere ait köylere ve yerleşim alanlarına düzenlendiği düşünülüyor.