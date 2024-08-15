Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Batı Şeria'da İsrail Askerleri 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi gözaltına aldı, gözaltılar ve saldırılar artarak devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 07:22
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 07:22
Batı Şeria'da İsrail Askerleri 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerleri Batı Şeria'da Gözaltı Operasyonu Gerçekleştirdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerleri düzenlediği baskınlarda 10 Filistinli genci gözaltına aldı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, operasyonlar özellikle El Halil kenti ve çevresinde yoğunlaştı.

Baskınlar ve Gözaltılar

Sabah saatlerinde El Halil'in kuzeyindeki Sair kasabasına düzenlenen baskında 1 genç gözaltına alındı. Ayrıca, El Halil’in Vadi Semin Mahallesi'ndeki evlere yapılan baskınlarda 5 Filistinli daha gözaltına alındı. Yerel kaynaklara göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde de özel kuvvetler 2 genci alıkoydu.

Artan Gözaltılar ve Saldırılar

El Halil kentinin güneyinde yer alan Fevvar Mülteci Kampı'na ve El-Bire kentine yapılan baskınlarda ise birer genç daha gözaltına alındı. Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı gözaltı ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.

Hayatını Kaybeden ve Yaralananlar

7 Ekim tarihinden bu yana, İsrail ordusuyla bölgede bulunan Filistinli sivillere yönelik düzenlenen saldırılar sonucu 632 Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 5,400 Filistinli de yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!