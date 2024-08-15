Batı Şeria'da İsrail Askerleri 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerleri Batı Şeria'da Gözaltı Operasyonu Gerçekleştirdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerleri düzenlediği baskınlarda 10 Filistinli genci gözaltına aldı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, operasyonlar özellikle El Halil kenti ve çevresinde yoğunlaştı.

Baskınlar ve Gözaltılar

Sabah saatlerinde El Halil'in kuzeyindeki Sair kasabasına düzenlenen baskında 1 genç gözaltına alındı. Ayrıca, El Halil’in Vadi Semin Mahallesi'ndeki evlere yapılan baskınlarda 5 Filistinli daha gözaltına alındı. Yerel kaynaklara göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde de özel kuvvetler 2 genci alıkoydu.

Artan Gözaltılar ve Saldırılar

El Halil kentinin güneyinde yer alan Fevvar Mülteci Kampı'na ve El-Bire kentine yapılan baskınlarda ise birer genç daha gözaltına alındı. Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı gözaltı ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.

Hayatını Kaybeden ve Yaralananlar

7 Ekim tarihinden bu yana, İsrail ordusuyla bölgede bulunan Filistinli sivillere yönelik düzenlenen saldırılar sonucu 632 Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 5,400 Filistinli de yaralandı.