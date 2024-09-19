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Batı Şeria'da İsrail Askerlerinden Öğrenci Tahliyesi

Kabatiya'daki kuşatılan okullardan 1000 öğrenci tahliye edildi. Öğrenciler büyük bir panik yaşadı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 21:10
Batı Şeria'da İsrail Askerlerinden Öğrenci Tahliyesi

Batı Şeria'da Önemli Bir Gelişme

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kabatiya beldesinde kuşattıkları iki okuldan 1000 öğrenci tahliye etti.

Olayın Ayrıntıları

Kabatiya Beldesi Eğitim Müdürü Ahmed Cerara, bölgede bir lise ve bir yüksek okulun kuşatıldığını açıkladı. Cerara, okul çevresinde meydana gelen çatışmalar ve patlamaların öğrenciler üzerinde büyük bir psikolojik etkisi olduğunu ve panik yaşandığını belirtti.

Tahliye Operasyonu

Gerekli kurumların koordinasyonuyla, öğrenciler otobüslerle güvenli bir şekilde tahliye edildi. Ancak, kabatiya'daki gerginlik devam ediyor. Bugün düzenlenen baskında 3 Filistinli yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Süregelen Gerginlik

Dün de bir baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir Filistinliyi gözaltına almıştı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Gazze Şeridi'nde başlatılan saldırıların ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı ve baskınlarda artış gözlemleniyor.

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