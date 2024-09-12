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Batı Şeria'da İsrail Askerlerinin Saldırısı: 2 Filistinli Yaralı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki saldırısı sonucu 2 Filistinli yaralandı. Olaylar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 20:56
Batı Şeria'da İsrail Askerlerinin Saldırısı: 2 Filistinli Yaralı

İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'da her geçen gün artan gerilim, bir çocuğun da aralarında bulunduğu iki Filistinlinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Tubas kenti yakınlarındaki Tammun beldesinde, İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralananların durumu oldukça ciddiyetini koruyor.

Filistin Kızılayı'ndan Açıklama

Filistin Kızılayı'na göre, yaralılar hemen tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri kalçasından ağır yaralanırken, diğerinin ayağına isabet eden mermiyle yaralandığı belirtildi.

Olayların Sebebi Nedir?

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail askerleri Tammun beldesinde bir eve baskın düzenleyerek kuşatma altına aldılar. Bu duruma tepki gösteren gençlerle askerler arasında arbede yaşandı. Askerlerin, gençlere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra hem plastik hem de gerçek mermiler kullandığı öne sürüldü.

Bir Helikopter Olay Yerine İndi

Olay yerine inen bir İsrail helikopterinin varlığı dikkat çekti, ancak iniş nedenine dair herhangi bir bilgi edinilemedi.

Nablus'ta Yangın Olayı

Diğer bir olayda ise, Nablus kentine bağlı Yatma köyünde İsrail işgalcileri, Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını, bir aracı ve hurda toplama merkezini ateşe verdi. Yatma Köy Meclisi Başkanı Ahmed Snober, yangın nedeniyle köy sakinlerinin ve sivil savunma ekiplerinin hızlı bir müdahalede bulunduğunu belirtti.

Olaya ilişkin güvenlik güçleri araştırmalara devam ediyor.

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