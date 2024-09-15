Batı Şeria'da İsrail Askerlerinin Yüze Yüze Saldırısı

İsrail askerleri eşliğindeki baskınlar Batı Şeria'da gerginliği artırıyor, yaralanmalar meydana geliyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 02:33
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 02:33
Batı Şeria'da İsrail Askerlerinin Yüze Yüze Saldırısı

İsrail Askeri Eşliğinde Baskınlar

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin, asker korumasında köy ve beldelere düzenlediği baskınlar yükselen gerilimi beraberinde getirdi. İsrailli yerleşimciler, gördükleri direnişe rağmen, Ramallah'ın kuzeyinde bulunan Umm Safa köyüne yönelik saldırılarına devam etti.

Umm Safa'daki Olaylar

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, köydeki evlere rastgele ateş açılması sonucu bazı Filistinliler yaralandı. Umm Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah, İsrail askerleri korumasında birçok İsrailli yerleşimcinin köye saldırması sonucu iki Filistinlinin yaralandığını dile getirdi.

Deyr Ebu Meşal ve Diğer Belde ve Kasabalardaki Baskınlar

İsrail askerleri, Ramallah'a yakın Deyr Ebu Meşal beldesine de baskın düzenleyerek gerginliği artırdı. Ayrıca, Tulkerim’in kuzeyinde bulunan Zeyta kasabasına yapılan baskında, yerel halk ile askerler arasında çatışma yaşandı. Filistinlilere yönelik bir diğer müdahale ise gerçek mermi ve zehirli gaz bombaları ile gerçekleşti.

Saldırılarda Can Kaybı ve Yaralanmalar

İsrail askerlerinin düzenlediği baskınlar sadece Umm Safa ile sınırlı kalmadı; Nablus'un güneyindeki üç belde ve El Halil’e bağlı çeşitli beldelere de düzenlendi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırıları sonucunda 159'u çocuk olmak üzere 703 Filistinli hayatını kaybetti.

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