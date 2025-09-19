Batı Şeria'da İsrail Baskınları: 1 Yaralı, Çok Sayıda Gözaltı

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarında Dehişe'de bir Filistinli yaralandı; Ramallah, Nablus ve Cenin çevresinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 10:27
İsrail ordusu Batı Şeria'da geniş çaplı baskınlar düzenledi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde düzenlediği baskınlarda bir Filistinli yaralandı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Dehişe Mülteci Kampı'nda yaralanan kişi

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinde yer alan Dehişe Mülteci Kampı'nda bacağına isabet eden kurşunla yaralanan bir Filistinliye müdahale ettiği ve yaralının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ramallah çevresinde ev kuşatmaları ve gözaltılar

Yerel kaynaklar, Ramallah kentinde Beytuniya ve Serda beldelerindeki iki evin İsrail kuvvetleri tarafından kuşatıldığını aktardı. Serda'daki bir evde, atılan bombaların bazı bölümlerinin patlayıp yanarak hasar gördüğü ve evdeki bir Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Aynı bölgede ordu güçlerinin birkaç saat boyunca evi kuşatıp çevresine ateş açtığı ve gaz bombaları attığı ifade edildi. Beytuniya'da da bir ev kuşatıldı ve içerideki bir Filistinli gözaltına alındı.

Nablus ve Cenin'de çok sayıda gözaltı

İsrail askerleri Nablus kentindeki birkaç mahalleye düzenlediği baskınlar sırasında en az 5 Filistinliyi gözaltına aldı. Ayrıca, Cenin kentinin batısındaki Burkin beldesinde de çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Olaylarla ilgili olarak İsrail ordusundan yapılan herhangi bir açıklama haberde yer almıyor.

