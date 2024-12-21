Batı Şeria'da İsrail Güçleri Bir Filistinliyi Daha Öldürdü

Batı Şeria'da Yaşanan Ölüm Olayı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği bir baskında bir Filistinli'yi öldürdü. Filistin Kızılayı'nın yaptığı açıklamaya göre, olay Cenin kenti doğusundaki Fekkua köyünde meydana geldi.

Filistinlinin Kimliği ve Durum

Vurulan Filistinli, Hüseyin Abdulkadir Hadur (37) olarak belirtildi. Hadur'un naaşı, hemen Cenin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şiddetin Artışı

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs bölgesinde, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler arasında şiddet olayları ciddi bir artış göstermiştir. Bu süreçte, 167'si çocuk olmak üzere toplam 823 Filistinli hayatını kaybetmiştir.