Batı Şeria'da İsrail Güçlerinin Hastane Baskını ve Ağır Yaralanmalar

İsrail Güçlerinden Hastane Baskını

İsrail kuvvetleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir hastaneye baskın düzenleyerek yaralı bir Filistinliyi gözaltına aldı.

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, sivil bir araçla Halhul beldesindeki Mahmud Abbas Hastanesine gelen İsrail askerleri, içerideki ismi henüz bilinmeyen yaralı bir Filistinliyi hastaneden çıkararak götürdü.

Husan'da Yaşanan Olaylar

Buna ek olarak, Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Beytüllahim'in Husan kasabasına baskın düzenleyen İsrail güçleri, 17 yaşındaki İbrahim Hamamira isimli genci darbederek vücudunda sigara söndürdü. Oto yıkama işinde çalışan Hamamira, işinden döndüğünde İsrailli askerler tarafından yakalandı. Yanıklar, yaralar ve morluklar oluşan genç, sonrasında Beyt Cala Hastanesine kaldırıldı.

Filistinlilere Gazlı Müdahale

Askerlerin baskına karşı koyan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucunda çok sayıda kişi gazdan etkilendi.

Diğer Gözaltılar

İsrail güçleri, Tubas kentinde gerçekleştirdiği baskında 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan bazı kişilerin daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

İsraillilerden Taşlı Saldırı

Nablus kentinde ise, Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler, Burin köyü yakınlarında yerel halka taşlı saldırılarda bulundu.

Milletvekilinin Tehdidi

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Zvi Sukkot, Ramallah'ta vurulan Filipinli Hayil Dayfallah'ın hastane odasına baskın düzenleyerek ona ölümle tehdit etti. Sukkot'un bu tehditleri, sağlık durumu kötü olan Dayfallah'a yönelik geldi.

Öte yandan, İsrail ordusu, Batı Şeria'daki yerleşim yeri yakınlarında bir asker kulübesine düzenlenen araçlı saldırıda bir İsrail askerinin öldüğünü duyurmuştu.