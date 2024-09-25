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Batı Şeria'da İsrail Ordusu ve Gaspçı İsraillilerin Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler Batı Şeria'da düzenledikleri baskın ve saldırılarda Filistinlilere zarar vermeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 00:32
Batı Şeria'da İsrail Ordusu ve Gaspçı İsraillilerin Saldırıları Devam Ediyor

İsrail Ordusu ve Gaspçı İsraillerin Batı Şeria'daki Saldırıları

Batı Şeria'nın El Halil kentinde, İsrail ordusu El-Fevvar Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınlarla gerginliği artırdı. Baskın sırasında, Filistin topraklarını gasbeden bazı İsraillilerin de Filistinlilere ve onların mülklerine saldırdığı öğrenildi.

Saldırılar ve Gerginlik

Görgü tanıklarının bildirdiği üzere, baskının ardından El-Fevvar Mülteci Kampı'nda yoğun silah sesleri duyuldu. Filistinlilerin, İsrail askerlerine tepki göstermesiyle yaşanan gerginlik, taş atan Filistinlilere müdahale eden İsrail güçlerinin gerçek mermi kullanmasıyla daha da tırmandı.

Ayrı Baskınlar ve Zararlar

İsrail ordusu, El Halil'in güneyindeki Et-Tabaka köyünde de baskınlar gerçekleştirdi. Birçok eve zorla giren askerler, Filistinlilerin eşyalarına zarar verdi. Ayrıca Nablus’un batısındaki Tel köyüne düzenlenen bir başka baskında, baskına direnmeye çalışan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Baskılar ve Gaspçılar

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, El Halil’in El-Kermel köyünde, gaspçı İsrailliler bir Filistinli ailenin evine saldırarak içindeki eşyaları tahrip etti. Saldırgan grup, bahçe ve tarım arazilerine de büyük zarar verdi.

Son Durum

Batı Şeria'nın kuzeyinde, Yasuf köyü girişinde de yine gaspçı İsraillilerin, Filistinlilere ait araçları hedef alarak zarar verdiği aktarıldı. Uluslararası hukuka göre yasa dışı olan bu gasplar, 7 Ekim 2023'ten bu yana artış göstermekte; bu süreçte 716 Filistinli hayatını kaybetti ve 10,900'den fazla Filistinli gözaltına alındı.

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