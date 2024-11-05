Batı Şeria'da İsrail Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusundan Yeni Bir Saldırı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda, Filistinlilere ait bir araç hedef alındı. Olayın sonucunda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın Detayları

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Cenin kentinin güneyinde bulunan Eş-Şüheda Meydanı'nda bir araca saldırıda bulundu.

Sağlık Bakanlığının Açıklaması

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırının sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini resmen duyurdu.

Artan Gerilim

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlattığı tarihten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.