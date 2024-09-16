Batı Şeria'da İsrail Saldırısında Bir Filistinli Daha Hayatını Kaybetti

İsrail Askerleri Tubas'ta Saldırı Düzenledi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas şehrine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda, yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, 27 yaşındaki Seyf Miskal Ebu Devvas, 11 gün önce meydana gelen saldırının ardından hastanede hayatını kaybetti.

Saldırı Sonrası Artan Can Kaybı

5 Eylül 2023 tarihinde, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği İHA saldırısında Ebu Devvas’ın da aralarında bulunduğu toplamda 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı. Ebu Devvas'ın ölümüyle birlikte, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 704'e ulaştı.

Artan Gözaltılar ve Baskılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış gözlemleniyor.