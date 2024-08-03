Batı Şeria'da İsrail ve Filistinli Çatışmaları: 4 Yaralı

Batı Şeria'da Saldırılar ve Yaralılar

Batı Şeria'da, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler arasında yaşanan çatışmalar sonucu 4 Filistinli yaralandı.

Ramallah ve El Halil'deki Olaylar

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Ramallah'ın doğusundaki El-Muğayyir köyünde, işgalci İsraillilerin gerçekleştirdiği baskında 1 Filistinli gerçek mermi ile yaralandı. Baskının ardından İsrail askerlerinin bölgeye gelmesiyle, 3 Filistinli daha çatışmalar sırasında yaralandı; bu üç kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Ayrıca, baskın sırasında 1 Filistinli gözaltına alındı.

El Halil'deki Zeytin Ağaçları İhlali

El Halil'in batısındaki Surif kasabasının Belediye Başkanı Hazim Ganimat, işgalci İsraillilerin El-Karinat bölgesine baskın düzenleyerek yerel Filistinlilerin evlerine saldırdığını ve 60 zeytin ağacını ateşe verdiğini ifade etti.

Temmuz Ayındaki İhlaller

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ile Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, İsrailliler temmuz ayında Batı Şeria'da toplam 196 ihlal gerçekleştirdi. Bu ihlaller; toprak gaspı, sokak infazları, tahribatlar ve araçların ateşe verilmesini kapsamaktadır. Bu süreçte 970 ağaç, bunlardan 870'i zeytin olmak üzere, yerinden söküldü.

Ölü Sayısı

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki çatışmalarda toplam 604 Filistinli hayatını kaybetti.