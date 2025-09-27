Batı Şeria'da İsrailli Grupların Köylere Baskını: Beytüllahim ve Ramallah'ta Saldırılar

İsrailli gruplar Batı Şeria'da Beytüllahim ve Ramallah köylerine baskın düzenleyip köylülere saldırdı, ekinlere zarar verdi; BEYDER açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 16:29
Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER)'in yazılı açıklamasına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da bazı köy ve topluluklara yönelik yeni baskınlar düzenledi. Baskınlarda köylülere saldırıldığı ve ekinlere zarar verildiği bildirildi.

Beytüllahim'in doğusundaki Kisan köyüne gelen bir grup İsraillinin tarım arazilerine ve köylülere saldırdığı, koyunları ekili alanlara salarak mahsullere zarar verdiği kaydedildi.

Baskınların bir diğer adresi, Beytüllahim'in güneyindeki Halayil el-Levz bölgesi oldu. Burada bir grup İsraillinin koyunları, Filistinli Suveys el-Abayat ailesine ait tarım arazilerine saldığı ve ekinlerin yok edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Beytüllahim'in güneyindeki Er-Reşayide köyünün Recm en-Naka bölgesinde bir grup İsraillinin yeni bir kaçak yerleşim kurma niyetini ilan ettiği, bu girişimin bölge sakinlerinin topraklarını ve haklarını doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.

Recm en-Naka bölgesinin Reşayide köyünün yaklaşık 10 kilometre doğusunda yer aldığı ve bölgenin 1956 yılında inşa edilmiş bir Ürdün ordusu üssü olduğu belirtildi.

Ayrıca bu sabah, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan bir grubun, İsrail ordu güçlerinin eşliğinde Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Muğayyir köyünün El-Halayil bölgesine baskın düzenlediği; grupların Filistinlilerin tarım arazilerinde provokatif şekilde dolaştıkları aktarıldı.

Kaçak yerleşim birimleri

İsrail yönetimi, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan kaçak yerleşimleri resmen 'yasal' kabul etmese de uygulamada destek veriyor. Genelde baraka ve konteynerlerden oluşan bu yerleşim noktaları büyük oranda Batı Şeria'daki tepelere fanatik Yahudilerce inşa ediliyor.

Kaçak yerleşimlerin bir bölümü zaman içinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürülüyor; bu durum bölgedeki gerilimi ve toprak ihtilaflarını derinleştiriyor.

