Batı Şeria'da İsrailli Saldırılar: 7 Filistinli Yaralandı

Batı Şeria'da İsrailli Saldırılar Sonucu Yaralanmalar Gerçekleşti

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grupların saldırıları sonucu 7 Filistinli yaralandı. Saldırılar esnasında, Filistinlilere ait araçlar ve tarım ürünleri de büyük zarar gördü.

Duma'da Yaralanmalar ve Zarar Gören Ekinler

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus'un güneyinde yer alan Duma beldesinde, İsrailli saldırılarda 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar arasında 35 yaşındaki bir erkek ayağından gerçek mermiyle, 40 yaşında bir kişi elinden ve gözünden mermi şarapneliyle, 18 yaşındaki bir genç ise gözünden plastik mermiyle vuruldu. Ayrıca, Duma'daki saldırılarda Filistinli çiftçilere ait 3 aracın zarar gördüğü ve ekinlerin yakıldığı ifade edildi.

El-Avca Köyünde Başka Bir Saldırı

Eriha'nın kuzeyindeki El-Avca köyünde de benzer bir saldırı gerçekleşti. Burada da 4 Filistinli, topraklarını gasbeden İsrailler tarafından yaralandı. Ayrıca, silahlı bir İsrailli grubun Ürdün Vadisi'ndeki Bardala köyündeki Filistinlilerin ekinlerine zarar verdiği bilgisi kaydedildi.

Artan Saldırılar ve Can Kaybı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış gözlemleniyor. Bu süreçte, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucunda 167'si çocuk olmak üzere 940 Filistinli hayatını kaybetti ve 7 bine yakın kişi yaralandı.