DOLAR
37,93 -0,04%
EURO
40,87 -0,03%
ALTIN
3.822,1 -0,53%
BITCOIN
3.223.814,43 0,36%

Batı Şeria'da İsrailli Saldırılar: 7 Filistinli Yaralandı

Batı Şeria'da İsrailli saldırılarda 7 Filistinli yaralanırken, tarım ürünleri ve araçlar da zarar gördü. Olay detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 23:54
Batı Şeria'da İsrailli Saldırılar: 7 Filistinli Yaralandı

Batı Şeria'da İsrailli Saldırılar Sonucu Yaralanmalar Gerçekleşti

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grupların saldırıları sonucu 7 Filistinli yaralandı. Saldırılar esnasında, Filistinlilere ait araçlar ve tarım ürünleri de büyük zarar gördü.

Duma'da Yaralanmalar ve Zarar Gören Ekinler

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus'un güneyinde yer alan Duma beldesinde, İsrailli saldırılarda 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar arasında 35 yaşındaki bir erkek ayağından gerçek mermiyle, 40 yaşında bir kişi elinden ve gözünden mermi şarapneliyle, 18 yaşındaki bir genç ise gözünden plastik mermiyle vuruldu. Ayrıca, Duma'daki saldırılarda Filistinli çiftçilere ait 3 aracın zarar gördüğü ve ekinlerin yakıldığı ifade edildi.

El-Avca Köyünde Başka Bir Saldırı

Eriha'nın kuzeyindeki El-Avca köyünde de benzer bir saldırı gerçekleşti. Burada da 4 Filistinli, topraklarını gasbeden İsrailler tarafından yaralandı. Ayrıca, silahlı bir İsrailli grubun Ürdün Vadisi'ndeki Bardala köyündeki Filistinlilerin ekinlerine zarar verdiği bilgisi kaydedildi.

Artan Saldırılar ve Can Kaybı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış gözlemleniyor. Bu süreçte, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucunda 167'si çocuk olmak üzere 940 Filistinli hayatını kaybetti ve 7 bine yakın kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki
2
Cory Booker, Trump Politikalarına Karşı 25 Saatten Fazla Konuştu!
3
Husiler: ABD'nin Hudeyde'ye Düzenlediği Saldırıda 3 Ölü
4
Bakan Tekin'den Boykot Çağrılarına Sert Tepki
5
Bilecik'te Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
6
MHP'li Özdemir'den CHP'ye Sert Tepki: 'Hukukun Üstünlüğüne Saygı Gösterin'
7
CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ile Tel Aviv'de Görüştü

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!