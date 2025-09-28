Batı Şeria'da İsrailli Saldırılar: Çok Sayıda Filistinli Yaralandı

İsraillilerin Batı Şeria saldırılarında çok sayıda Filistinli yaralandı; Nablus, Ramallah, Selfit ve Mugayyir'de çatışmalar ve yerleşim faaliyetleri bildirildi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 23:52
Olayların Ayrıntıları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailliler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Nablus kenti yakınlarındaki Leben eş-Şarkiyye köyü civarında, Mahmud Ahmed Uveys (21), sivil bir İsrailli tarafından kullanılan aracın çarpması sonucu yaralandı. Uveys, sağlık ekiplerince Ramallah’taki İstişari Hastanesine kaldırıldı.

Nablus'un güneyinde, yasa dışı Yahudi yerleşimi Yitzhar yanından geçen Filistinlilere ait araçlara saldırılar gerçekleştirildi ve birçok araç zarar gördü.

Yerleşim Faaliyetleri ve Çatışmalar

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinin kuzeybatısında bulunan Deyr İstiya beldesinde yeni bir yerleşim karakolu kurulduğu, işgalci sivil İsraillilerin yaklaşık 44 dönümlük arazi üzerinde çadırlar kurduğu ve bölgede gün boyu hazırlık ile çalışmalar yaptığı aktarıldı.

Ramallah’ın kuzeydoğusundaki Mugayyir köyünde ise İsrailliler köy arazisine baskın düzenleyerek Filistinlilerin mülklerine çeşitli zararlar verdi. Köy sakinleri İsraillileri uzaklaştırmaya çalışırken olaya İsrail askerleri müdahale etti. Çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi zehirli ve göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Görgü Tanıkları ve Güç Kullanımı

WAFA'nın bölgedeki görgü tanıklarından aktardığına göre, İsrail güçleri saldırgan yerleşimcilere eşlik etti ve köy çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandı. İsrail askerleri, Filistinli gençlerin direnişine karşılık olarak gerçek mermi, plastik kaplı metal mermi ve gaz bombaları kullandı.

