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Batı Şeria'da İsrailli Yaralılar

Batı Şeria'da bir aracın çarpması sonucu 2 İsrailli hafif yaralandı, sürücü etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 19:30
Batı Şeria'da İsrailli Yaralılar

Batı Şeria'da Araç Çarpması Olayı

İşgal altındaki Batı Şeria'da meydana gelen bir olayda, bir aracın çarpması sonucu iki İsrailli birey hafif yaralandı. Olayla ilgili sürücünün etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kızıl Davud Yıldızı'ndan Açıklama

İsrail acil yardım hizmeti olan Kızıl Davud Yıldızı, araç çarpması sonucu yaralanmalarla ilgili bir açıklamada bulundu. Batı Şeria'nın merkez bölgesinde bulunan Shiloh kavşağındaki kazanın ardından, yirmili yaşlarında olduğu belirtilen yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Olayın Ayrıntıları

Söz konusu araç sürücüsünün etkisiz hale getirildiği kaydedilmişken, İsrail ordusu da Shiloh kavşağında ateş açıldığını ve olayın failinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Cenin Kenti'nde Gözaltı Baskını

Öte yandan, İsrail güçleri sabah saatlerinde işgal altındaki Cenin kenti ve mülteci kampına buldozerlerle baskın düzenledi. Bu operasyonda, çok sayıda keskin nişancı bölgeye konuşlandırıldı ve birçok noktada altyapı ile yollar tahrip edildi. Baskına karşı çıkan Filistinlilere ateş açıldığı da aktarıldı.

Filistinlilere Yönelik Saldırılarda Artış

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor. Bu saldırılarda, 167'si çocuk olmak üzere toplamda 777 Filistinli hayatını kaybetti.

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