Batı Şeria'da İsrailli Yerleşimciler Filistinlilere Saldırdı

İşgalci İsrailliler Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere, mülklerine ve tarım arazilerine saldırdı; gözaltılar, göç ettirmeler ve ölümler rapor edildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 15:09
İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, toprakları gasbeden İsrailliler tarafından Filistinlilere ve mülklerine yönelik yeni saldırılar gerçekleştirildi. Olaylar; yerleşimci baskınları, provokasyonlar ve tarımsal arazilere erişimin engellenmesi biçiminde kaydedildi.

BEYDER: Çoklu saldırılar ve provokasyonlar

Sivil toplum kuruluşu olan Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER)'nin açıklamasına göre, toprakları gasbeden İsrailliler El Halil, Eriha, Ramallah ve Nablus gibi kent ve beldelerde saldırılar gerçekleştirdi.

Açıklamada, Eriha kentinin kuzeyindeki Şelal Avce bedevi topluluğu sakinlerinin İsraillilerin yeni saldırı ve provokasyonlarına maruz kaldığı belirtildi. Ayrıca Nablus'un güneyindeki Duma beldesinde Şekara bedevi topluluğuna düzenlenen baskında yerleşimcilerin Filistinlilerin evleri arasında dolaşıp onları provoke ederek fotoğraflarını çektiği aktarıldı.

Bunun yanında, Kuzey Ağvar bölgesinde Filistinlilerin tarım arazilerine ulaşımı engellendi ve bir Filistinli, çalıştığı araziden çıkarıldı. BEYDER açıklamasında bu eylemlerin bölge sakinleri üzerinde baskı oluşturma ve Filistinlilerin topraklarını ele geçirme girişiminin bir parçası olduğu vurgulandı; geçen yıl da aynı bölgede birçok ailenin evlerinden zorla göç ettirildiği hatırlatıldı.

62 yaşındaki Filistinli darbedildi

Yerel kaynaklara göre El Halil kentinin kuzeyindeki Halhul beldesinde, tarım arazisinde çalışırken 62 yaşındaki Mustafa Melhem İsraillilerce darbedildi. Darbedilen Melhem tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Buldozerle yıkım iddiası

Filistinli aktivist Usame Muhamera, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsraillilerin El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesindeki Hamra'da Filistin topraklarını buldozerlerle yerle bir ettiğini belirtti.

FKÖ raporu: temmuz saldırıları ve sonuçları

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi raporuna göre, toprakları gasbeden İsrailliler temmuz ayında Batı Şeria'da 466 saldırı düzenledi. Bu saldırılar sonucunda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 50 aileden oluşan iki Bedevi topluluğu bulundukları yerden zorla göç ettirildi ve 15 yeni kaçak yerleşim noktasının kurulmaya çalışıldığı kaydedildi.

Gazze'deki soykırım saldırılarıyla eşzamanlı olarak, İsrail ordusu ve toprakları gasbeden İsrailliler, Kudüs dahil Batı Şeria'da en az 1015 Filistinliyi öldürdü, yaklaşık 7 bin kişiyi yaraladı ve 18 bin 500'den fazlasını gözaltına aldı.

