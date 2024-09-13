Batı Şeria'da Öfke Patlaması Uyarısı: Yoav Gallant'tan Kritik Açıklama

Batı Şeria'nın Durumu Ciddileşiyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve güvenlik yetkilileri, işgal altındaki Batı Şeria'nın "öfke patlamasının eşiğinde olduğu" konusunda uyarılarda bulundu. Maariv gazetesinin haberine göre, Gallant ile emniyet teşkilatının yetkilileri, bu haftaki hükümet toplantısında bölgedeki durum hakkında kaygılarını dile getirdi.

Ülke İçinde Potansiyel Tehlike

Bakan ve yetkililer, bölgedeki gerilim artışının, eğer mevcut durumda bir değişiklik yapılmazsa, İsrail'de yüzlerce insanın ölümüyle sonuçlanabilecek bir durum yaratabileceğini vurguladı.

Gerilimi Tırmandıran Olaylar

Filistin topraklarını ele geçiren fanatik İsrailliler ve aşırı sağcı politikalar izleyen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlar, bölgedeki gerilimi artırıyor. Ayrıca, İsrail askerleri ile fanatik gazcı İsrailliler, Batı Şeria'nın çeşitli şehirlerine düzenlenen baskınlarla Filistinlilere saldırmaya devam ediyor.

Saldırılar ve Sonuçları

Son 15 gün içinde, Cenin, Tulkerim ve Tubas şehirlerindeki mülteci kamplarına yönelik olarak yoğun saldırılar yapılmakta. Bu saldırılarda çok sayıda insan hayatını kaybederken, yüzlercesinin de yaralandığı bildirilmektedir.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki durumu dikkatle izlenmekte ve uluslararası toplumun bu konudaki tepkileri beklenmektedir.