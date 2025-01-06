Batı Şeria'da Okula Saldırı: 3 Filistinli Öğrenci Yaralandı

Filistinli Öğrencilerin Okuluna Saldırı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir okula saldırması sonucu 3 öğrenci yaralandı.

Filistinli yetkili Mutaz Bişarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde bulunan Berdel Okulu'nun İsrailliler tarafından baskına uğradığını aktardı.

Bişarat, olayın İsrail ordusunun gözetiminde ve desteğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, saldırı sırasında Filistinli öğrencilerin fotoğraflarının çekildiğini kaydetti.

Amacın Korkutmak Olduğu İfade Edildi

Bişarat, İsraillilerin bu saldırıyla öğrencileri korkutmayı ve eğitimlerine zarar vermeyi amaçladığını ifade etti. Yaşanan saldırıda 3 öğrencinin darbedildiği bilgisine ulaşıldı.

Görgü tanıkları, olayın ardından İsraillilerin Nablus, Kalkilya, Tulkerim ve Selfit bölgelerine giden yolları kapatarak Filistinlilerin araçlarına taş attıklarını aktardı.

Gerginlik Arttı

Bu saldırılar, sabah saatlerinde Kedumim yerleşim birimi yakınlarında 3 İsraillinin öldürülmesine yönelik intikam çağrılarının ardından gerçekleşti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, başta 7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla olmak üzere, İsrail askerleri ve topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk olmak üzere 837 Filistinli hayatını kaybetti.