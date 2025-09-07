Batı Şeria'da Saldırı: 7 Filistinli Yaralandı

WAFA ve yerel kaynakların bildirdikleri

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen saldırılarda 7 Filistinli yaralandı.

El Halil'in kuzeybatısında silahlı bir grup Filistin topraklarını gasbeden İsrailli, aracında seyahat eden yaşlı Sadi El-Kavasime ile eşi, iki oğlu ve torununa saldırdı. Aile üyeleri ağır şekilde darbedilirken, kaçmayı başaran oğullardan biri vuruldu.

İşgal altındaki bölgelerdeki bir başka olayda, İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleşen saldırıda Ramallah'a bağlı El-Muğayr beldesi kırsalında bir genç ağır şekilde yaralandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, Ramallah'ın doğusundaki Şarku't-Taybe bölgesinde yaşayan Nayif Kaabne'nin "Tepe Gençliği" olarak bilinen Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grubun saldırısına uğradığını açıkladı. Konsey, Kaabne'nin darp edildiği anlara ilişkin görüntüleri de yayımladı.

Saldırıların yoğunlaşması ve bilanço

Gazze'ye yönelik soykırım savaşına paralel olarak İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki saldırılarını yoğunlaştırdı.

Filistin verilerine göre bu süreçte en az 1018 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 19 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail'in, ABD desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etmeyi içeren soykırım uyguladığı; Uluslararası Adalet Divanının tüm çağrı ve emirlerini ise görmezden geldiği bildiriliyor.

Ayrıca verilen rakamlara göre bu süre zarfında 64 bin 368 Filistinli hayatını kaybetti, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 162 bin 367 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kaybolurken yüz binlerce kişi yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle 135'i çocuk olmak üzere 382 Filistinli yaşamını yitirdi.