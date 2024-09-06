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Batı Şeria'da Şiddet Tırmanıyor: UNRWA'dan Korkutucu Rapor

Fahri Filistinli Mülteciler İçin Yardım Ajansı, Batı Şeria'daki son durumun kaygı verici olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:20
Batı Şeria'da Şiddet Tırmanıyor: UNRWA'dan Korkutucu Rapor

UNRWA: Batı Şeria'da Ölüm Sayısı Tırmanıyor

Birleşmiş Milletler'in Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), işgal altındaki Batı Şeria'da geçen haftanın en ölümcül hafta olduğunu bildirdi. Son raporlara göre, kasım ayından bu yana bu bölgedeki Filistinli siviller için ölüm sayısı endişe verici boyutlara ulaştı.

İşgal ve Şiddet Artıyor

UNRWA'nın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Gazze'deki şiddetli çatışmaların yanı sıra Batı Şeria'da da artan şiddet ve yıkım olaylarına dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Geçen hafta, Batı Şeria'da yaşayan Filistinli siviller için en ölümcül hafta oldu. Aralarında 7 çocuğun da bulunduğu pek çok kişi hayatını kaybetti. Bu durum kabul edilemez ve derhal sona erdirilmelidir."

Son Gelişmeler

İsrail hükümeti, 28 Ağustos'ta Cenin, Tulkerim ve Tubas'taki mülteci kamplarına yönelik olarak, "Yaz Kampları" olarak adlandırdığı bir dizi operasyon başlattığını duyurmuştu. Bu operasyon, 2002'deki 2. İntifada'dan bu yana düzenlenen en yoğun askeri müdahale olarak kaydediliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın raporlarına göre; Cenin'de aralarında çocuklar ve yaşlıların da bulunduğu 21 kişi, Tubas'ta 8, Tulkerim'de 7 ve El Halil'de 3 olmak üzere toplamda 39 Filistinli hayatını kaybetmiş, 145 kişi yaralanmıştır.

Filistinli Hayatlar ve Yıkım

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki operasyonları sonlandırıp geri çekilmiş olsa da, bu süreçte büyük yıkımlar ve siviller arasında ciddi kayıplar yaşanmıştır. 7 Ekim 2023'ten beri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda 691 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir.

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